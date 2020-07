Covid-19: alter Höhepunkt aktiver Fälle um das 2,2-Fache überschritten

Bukarest (ADZ) - Mit 1295 Neuinfektionen vom Donnerstag auf Freitag ist die Zahl wieder leicht rückläufig, 398 Patienten wurden als geheilt entlassen, 39 verstarben. Dies sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der während der Ausgangssperre verzeichnete alte Höhepunkt vom 29. April (7734 aktive Fälle) vor dem erneuten Anstieg der Neuinfektionen mittlerweile um mehr als das Doppelte überschritten wurde.



Von den 17.103 aktiven Fällen sind 7456 in Krankenhäuser interniert, davon 409 auf Intensivstationen. 4458 Infizierte befinden sich in häuslicher, 4530 in institutioneller Isolation. Weitere 18.525 Personen stehen unter häuslicher, 53 unter institutionalisierter Quarantäne. Die meisten Neuinfektionen gab es gestern in Bukarest (164), gefolgt von Argeş (112) und Kronstadt/Braşov (71). Klausenburg, am Vortag einziger Kreis ohne eine Neuinfektion, verzeichnete 62 Fälle. Das Durchschnittsalter der mit Covid-19 Infizierten beträgt 46 Jahre.