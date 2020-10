Covid-19: Ampel-Karte der ECDC geht online

Bukarest/Solna (ADZ/dpa) - Das Europäische Zentrum zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hat am Donnerstag mehrere neue Karten, über die sich Bürgerinnen und Bürger in Europa über die Corona-Lage in Europa informieren können, unter www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement Online gestellt. Auf den Ampel-Karten sind Regionen je nach Infektionslage grün, orange oder rot markiert. Eine Mehrheit der EU-Staaten hatte sich am Dienstag darauf geeinigt. Für grüne Gebiete mit wenigen Infektionen sollen demnach künftig keine Einreiseverbote mehr verhängt werden. Gemeinsame Standards für Reisende aus stärker betroffenen – also orange oder rot markierten – Regionen sind jedoch nicht vorgesehen. Ebenso wenig gibt es einheitliche Kriterien für Quarantäne- und Testpflichten. Auch ist die Empfehlung nicht bindend.