Covid-19: Anzahl aktiver Fälle steigt weiter

Bukarest (ADZ) - Landesweit wurden am Mittwoch 1256 Neuinfektionen festgestellt, jeweils über 40 in den Kreisen Arad, Bacău, Klausenburg/Cluj, Dâmbovița, Temesch/Timiș, Vaslui und Vâlcea. Mehr Neuinfektionen gab es nur in Prahova (65) und Bukarest, wo die Anzahl aller je nachgewiesenen Fälle auf 10.162 anstieg – gut 0,47 Prozent der Hauptstadtbevölkerung war oder ist demnach mit dem Erreger SARS-CoV-2 infiziert.



Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie landesweit 81.646 Infektionen mit dem Coronavirus registriert, die höchste kumulierte Anzahl pro 1000 Einwohnern verzeichnen Suceava (8,13), Argeș (8,01) und Kronstadt/Brașov (7,89), die niedrigste dagegen Satu Mare (0,77), Teleorman (1,47) und Sălaj (1,50).



Nach dem Höchstwert am Dienstag sank die Zahl der Todesopfer leicht auf 54, die Anzahl aktiver Fälle dagegen stieg weiter auf 32.028. Die Zahl intensivstationär betreuter Patienten beträgt 502, insgesamt sind 7205 Infizierte in stationärer Behandlung.