Covid-19: Anzahl der Krankenhauspatienten sinkt

Bukarest (ADZ) – 300 Tage sind seit Nachweis der ersten Infektion mit dem neuartigen Erreger SARS-CoV-2 in Rumänien vergangen – in diesem Zeitraum wurden insgesamt 4.630.874 Tests durchgeführt, von denen 598.792 (12,93 Prozent) positiv waren. Von den infizierten Personen wurden 508.979 wieder für genesen erklärt, 14.636 von ihnen verstarben.

In der Woche zwischen 14. und 20. Dezember wurden 171.774 Corona-Tests durchgeführt, von denen 34.959 (20,35 Prozent) positiv waren – seit Mitte November lässt sich ein leichtes Sinken dieser Werte verzeichnen.



Am Dienstag wurden anhand von 23.844 Tests 5009 Neuinfektionen entdeckt (21,01 Prozent positiv), 7083 positiv Getestete wurden wieder für genesen erklärt und 155 infizierte Personen verstarben.



Die Anzahl der stationär behandelten Covid-Patienten sank mit 11.117 auf einen seit dem 30. Oktober nicht mehr erreichten Tiefstand, mit 1252 Intensivpatienten waren drei Betten weniger belegt als am Vortag.