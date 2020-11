Covid-19: Anzahl der Neuinfektionen stagniert

Bukarest (ADZ) – Am Freitag wurden 9489 Neuinfektionen anhand von 37.136 Tests (25,55 positiv) gemeldet. Am 6. November, dem Samstag letzter Woche, wurde ein bisheriger Höchstwert von 10.260 erreicht, seitdem scheint dieser sich bei etwa 10.000 Neuinfektionen täglich zu stabilisieren.



Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Patienten in den Spitälern stieg unterdessen bis auf 12.892 weiter an, die Anzahl derer, die intensivmedizinischer Behandlung bedürfen, sank minimal von 1152 (Donnerstag) auf 1149. Von Donnerstag auf Freitag verstarben 174 zuvor positiv getestete Personen.



In der 45. Kalenderwoche (2. bis 8. November) wurden 212.341 Tests durchgeführt, von denen 57.088 positiv waren – das entspricht einem Prozentsatz von 26,88, in der Vorwoche hatte er noch 17,77 Prozent betragen.



Das Nationale Komitee für Notfallsituationen hat angesichts des Infektionsgeschehens den Alarmzustand um weitere 30 Tage – ab dem heutigen 14. November – verlängert.