Covid-19: Anzahl der Opfer übersteigt 30.000

Bukarest (ADZ) – Am Dienstag verstarben 63 vorher positiv auf das Coronavirus getestete Menschen, damit steigt die offizielle Anzahl der infizierten Verstorbenen auf 30.040.

Am selben Tag wurden 381 Neuinfektionen gemeldet (31.807 Tests/1,19 Prozent positiv), 3332 infizierte Patienten befanden sich in stationärer Behandlung, davon benötigten 545 intensivmedizinische Betreuung. Die landesweite Inzidenzrate betrug 0,49 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen, in keinem Landeskreis liegt der Wert über 1.