Covid-19: Anzahl der Schwerkranken steigt weiter

Bukarest (ADZ) – Am Mittwoch mussten 1676 schwer an Covid-19 erkrankte Personen intensivmedizinisch behandelt werden, ein neuerlicher Hochstand. Insgesamt befanden sich 17.432 Covid-Patienten in stationärer Behandlung, 486 davon noch minderjährig.

Am selben Tag wurden 15.733 Neuinfektionen gemeldet, deren Anzahl scheint seit einer Woche zu stagnieren. Von den 69.845 Tests waren 22,53 Prozent positiv – auch dieser Wert ist derzeit stabil. Aktuell wird von 158.536 aktiven Fällen ausgegangen.



390 vorher positiv getestete Personen verstarben am Mittwoch, acht früher eingetretene Todesfälle wurden nachgetragen.



Die Inzidenz stieg landesweit auf 8,10 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen, wobei die höchsten Werte weiterhin in Ilfov (15,49) und Bukarest (15,10) registriert werden. Dem folgen mit etwas Abstand Temesch/Timiș (10,61) und Cluj/Klausenburg (8,46). Covasna (2,86) und Harghita (2,94) sind als einzige Kreise weiterhin im gelben Bereich.