Covid-19: Anzahl der Schwerkranken steigt weiter

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der Intensivpatienten erreicht weiter täglich neue Höchstwerte, inzwischen sind 1881 Personen betroffen. Die Anzahl der Spitalspatienten sank dagegen seit dem bisherigen Höchststand am Montag (20.962) auf 20.249.

Mit 68.099 wurden weniger Test durchgeführt als in den letzten Tagen, dabei wurden 13.197 Neuinfektionen entdeckt. Der Prozentsatz positiver Tests lag mit 19,37 unter dem Schnitt der Vorwoche. 415 weitere infizierte Personen verstarben.



In der Woche vom 18. bis 24. Oktober wurden wiederum neue Höchstwerte erreicht: Mit 436.848 mehr Tests als je zuvor, und mit 104.668 mehr Neuinfektionen als je zuvor – 34,7 Prozent davon in Bukarest, Prahova, Jassy/Iași, Ilfov und Konstanza. Mit 2858 starben mehr infizierte Menschen binnen einer Woche als je zuvor, 27,3 Prozent davon in Bukarest, Prahova, Konstanza, Suceava und Bihor. Von den Infizierten waren 73,1 Prozent nicht geimpft, von den Toten 91,2 Prozent.