Covid-19: Anzahl der Toten überschreitet 43.000

Bukarest (ADZ) – Von Dienstag auf Mittwoch sind weitere 414 mit SARS-CoV-2 infizierte Menschen verstorben, neun Todesfälle wurden nachgemeldet. Von den insgesamt 423 Toten waren 390 ungeimpft und 33 geimpft, wobei von letzeren 32 Begleiterkrankungen hatten. Ein Verstorbener war zwischen 10 und 19 Jahre alt, zwei zwischen 30 und 39, 17 zwischen 40 und 49, 45 zwischen 50 und 59, 117 zwischen 60 und 69, 146 zwischen 70 und 79 und 95 über 80. Damit stieg die Anzahl aller Covid-Opfer auf 43.039.



Nach dem Höchstwert vom Dienstag sank die Anzahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Mittwoch leicht auf 17.158. Der Prozentsatz positiver Tests, der am Montag mit 29,3 Prozent den bisherigen Höhepunkt der vierten Welle erreichte, lag am Dienstag bei 23,5 Prozent. Die Anzahl der Personen, die nach einer Infektion intensivmedizinische Behandlung benötigen, ging auf 1799 zurück, davon sind 39 minderjährig. Insge-samt werden 19.728 positiv getestete Personen in Spitälern behandelt, 480 davon sind minderjährig.