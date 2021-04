Covid-19: Anzahl der Toten übersteigt Marke von 27.000

Bukarest (ADZ ) - Während die anderen Werte auf einen Rückgang des Infektionsgeschehens deuten, bleibt die tägliche Anzahl der nach einer Infektion verstorbenen Personen anhaltend hoch: Mit den am Freitagmittag gemeldeten 170 Opfern steigt deren Gesamtzahl auf 27.113. Bezüglich der Anzahl der Corona-Toten liegt Rumänien weltweit auf Platz 21; berücksichtigt man aber, wie viele Tote auf eine Million Einwohner kommen, auf Platz 27.



Am Freitag wurden 2523 Neuinfektionen gemeldet (37.309 Tests/6,76 Prozent positiv), damit stieg die Anzahl aller je registrierten Fälle auf 1.042.521, in 963.840 Fällen wurde die positiv getestete Person als wieder genesen erklärt. Zum Nachweis der Infektionen wurden insgesamt 7.228.196 PCR- und 831.562 Antigen-Schnelltests durchgeführt.



Die Anzahl der stationär behandelten Patienten, bei denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt, betrug am Freitag 10.901, davon bedurften 1391 intensivmedizinischer Behandlung.