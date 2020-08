Covid-19: Argeș verzeichnet am meisten aktive Fälle

Bukarest (ADZ) - Am Samstag waren 1328 der 23.986 durchgeführten Corona-Tests positiv, das entspricht 5,54 Prozent. Am Sonntag dagegen fielen 9,18 Prozent der 11.847 durchgeführten Tests positiv aus – 1087 Neuinfektionen konnten also nachgewiesen werden. Von Sonntag auf Montag waren von den 6862 Tests nur 733 positiv, was aber 10,68 Prozent entspricht. Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Todesopfer betrug am Samstag 50, am Sonntag 37 und am Montag 38.



Die Zahl aktiver Fälle stieg gestern auf 27.334. Am meisten aktive Fälle im Verhältnis zur Einwohnerzahl verzeichnete Argeș (1,66 Fälle/1000 Einwohner), gefolgt von Prahova (1,41) und Dâmbovița (1,25).



Unter dem medizinischen Personal wurden bislang kumulativ 4827 Infektionen nachgewiesen – das Verhältnis von Infizierten im Gesundheitswesen beträgt im Vergleich zur Infizierten in der übrigen Bevölkerung aktuell 5,42 zu eins. Eine von 15 infizierten Personen ist im Gesundheitswesen tätig.