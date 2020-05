Covid-19: Beinahe 19.000 Infektionen

Bukarest (ADZ) - Am Freitag ist die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus um weitere 191 auf 18.982 gestiegen, es gab bisher 1240 Todesfälle. Wie der Krisenstab mitteilte, gelten 12.829 Patienten als geheilt, die Zahl der aktiven Erkrankungen ist damit weiter auf 4913 gesunken – 182 Patienten waren Freitagmittag auf Intensivstationen interniert. In Quarantäne befanden sich 3371 Personen, 95.176 in häuslicher Isolation. Insgesamt wurden bisher 421.451 Tests durchgeführt, 11.451 in den letzten 24 Stunden.



Im Ausland wurden 3074 Infektionen bei rumänischen Staatsbürgern bestätigt, davon 1699 in Italien, 583 in Deutschland, 561 in Spanien, 87 in Großbritannien und 84 in Frankreich. Es gab 106 Todesfälle, davon 35 in Großbritannien, 31 in Italien, 19 in Frankreich, 9 in Spanien und 6 in Deutschland. Der Krisenstab weist darauf hin, dass es sich bei den Fällen im Ausland um Daten handelt, die von Botschaften und Konsulaten entweder von zuständigen Behörden im jeweiligen Land oder direkt von rumänischen Staatsbürgern erhalten wurden.