Covid-19: Delta-Variante verbreitet sich rasant

Bukarest (ADZ) – In der Woche von 6. bis 12. September wurden 3516 Genom-Sequenzierungen durchgeführt: In 83 Prozent der Proben wurden dabei als „besorgniserregend“ eingestufte Varianten nachgewiesen – am häufigsten mit 59,11 Prozent die Alpha-Variante (vormals: „britisch“), der Anteil der Delta-Variante nimmt aber rasant zu: In der letzten Maiwoche machte sie 1,5 Prozent der Fälle aus, nun sind es bereits 39,7 Prozent. Eine Untersuchung der Viren von Verstorbenen der Vorwoche ergab, dass 75 Personen sich mit einer „besorgniserregenden“ Variante angesteckt hatten – hier war Delta mit 60 Prozent bereits dominierend.

Am Mittwoch wurde mit 4004 Neuinfektionen eine weitere Marke überschritten: Am 28. August lagen die Zahlen erstmals wieder im vierstelligen Bereich, am 7. September wurden über 2000, am 14. September über 3000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Weitere 83 Personen verstarben von Dienstag auf Mittwoch nach einer Infektion.