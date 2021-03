Covid-19: Deutlicher Anstieg der Inzidenz

Bukarest (ADZ) – Von den 38.754 Tests, die von Montag auf Dienstag durchgeführt wurden, waren 15,79 Prozent bzw. 6118 positiv – zuletzt wurde während des Abflauens der zweiten Welle, am 15. Dezember, eine ähnlich hohe Anzahl an Neuinfektionen in 24 Stunden nachgewiesen.



Die Inzidenzrate stieg landesweit auf 3,13 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen, acht Kreise befanden sich am Dienstag im „Roten Szenarium“: Temesch/Timiș (5,86), Ilfov (4,85), die Hauptstadt Bukarest (4,24), Kronstadt/Brașov (4,11), Klausenburg/Cluj (3,83), Hunedoara (3,43), Alba (3,03) und Konstanza (3,02).



Die Anzahl der stationär behandelten Infizierten sank auf 11.096, die der Intensivpatienten stieg leicht auf 1226. Dagegen wurden mit 133 Todesopfern binnen 24 Stunden so viele verzeichnet wie seit Mitte Januar nicht mehr.



Bis Montagabend erhielten 764.226 Personen die erste, weitere 722.957 Personen auch die zweite Impfdosis. 34 Fälle von Impfreaktion werden derzeit untersucht.