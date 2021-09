Covid-19: Dringende Warnung des Impfkomitees

Bukarest (ADZ) – „Die Situation ist sehr ernst“ – mit dieser Warnung richtete sich das Nationale Impfkomitee (CNCAV) am Mittwoch an die Öffentlichkeit: In den vorhergehenden 24 Stunden seien in Rumänien 2,6 mal so viele Neuinfektionen gemeldet worden wie im europäischen Schnitt, das Land befinde sich europaweit an zweiter Stelle, was die Covid-Sterberate betrifft. In der ungewöhnlich direkten Nachricht wurde auch daran erinnert, dass fast 300 der über 10.000 Spitalspatienten Kinder und Jugendliche seien. Und während EU-weit 52 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind, weltweit 33 Prozent, sind es in Rumänien erst 28 Prozent.



Laut dem Nationalen Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) sind auch die Aussichten alarmierend: Zwar seien die Rekordzahlen vom Dienstag von über 11.000 (Mittwoch: 10.826) Neuinfektionen auch auf die teilweise geschlossenen Labors am Wochenende zurückzuführen, aber im Oktober rechne man mit bis zu 20.000 neuen Fällen täglich.