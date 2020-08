Covid-19: Ein Drittel der Neuinfektionen in 5 Kreisen

Bukarest (ADZ) – Von den 21.344 in den letzten 24 Stunden durchgeführten Tests waren 1014 positiv, das entspricht 4,75 Prozent. Die Zahl aktiver Fälle stieg weiter, auf nunmehr 27.683. In den Krankenhäusern werden 7118 Patienten, davon 479 auf den Intensivstationen, behandelt. 45 mit dem Coronavirus infizierte Personen verstarben.



Zwischen 10. und 16. August wurden laut Nationalem Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) 32 Prozent der Neuinfektionen in Bukarest, Prahova, Arge{, Bihor und Temesch registriert, 27 Prozent der Todesfälle ereigneten sich in Prahova, Argeș, Temesch, Bacău und Bihor. In elf Kreisen sowie Bukarest wurden insgesamt über 100 Infektionen je 100.000 Einwohnern verzeichnet, der Trend ist in 15 Kreisen sowie in der Hauptstadt ansteigend – in der Vorwoche traf dies auf nur 12 Kreise zu.



79,6 Prozent der Verstorbenen der Vorwoche waren über 60 Jahre alt, 59,9 Prozent waren männlichen Geschlechts, und 94,8 Prozent litten an Vorerkrankungen.