Covid-19: Einschränkungen im Vergleich mäßig streng

Bukarest (ADZ) - 1136 Neuinfektionen wurden von Montag auf Dienstag festgestellt (20.552 Tests/5,53 Prozent positiv), 41 mit dem Coronavirus infizierte Personen verstarben. Die Anzahl aktiver Fälle stieg auf 39.638, davon befanden sich 7199 Patienten in stationärer, 460 in intensivmedizinischer Behandlung. Am meisten Neuinfektionen wurden Dienstagmittag in Bukarest (257), Ilfov (63) sowie Jassy/Iași und Kronstadt/Brașov (je 44) registriert.



Auf einem von der Universität Oxford berechneten Index, der anhand von 17 Indikatoren die Strenge der Maßnahmen gegen die Pandemie misst, erreicht Rumänien momentan 45,37 von 100 Punkten – zum Vergleich: Bulgarien hat 30,56 Punkte, hier wurden in den letzten beiden Wochen 25,2 Infektionen und 1,8 Todesfälle pro 100.000 Einwohnern registriert (Rumänien: 84,9 Infektionen, 3,2 Todesfälle). Am strengsten in Europa ist Irland mit 70,83 Punkten, wo in den letzten beiden Wochen 34,7/10.000 Infektionen, aber keine Todesfälle verzeichnet wurden.