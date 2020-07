Covid-19: Erneut Rekordzahl an Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) - Der Tagesrekord von 555 Neuinfektionen vom Mittwoch wurde gestern bereits gebrochen – von den 13.179 durchgeführten Tests waren 614 positiv, das entspricht 4,66 Prozent. Das gleiche gilt für die Anzahl aktiver Fälle: Auch hier wurde gestern mit 7986 Fällen ein neuer Höchststand verzeichnet. Die Anzahl intensivstationär behandelter Patienten stieg mit 240 wieder auf das Niveau vom 12. Mai. Von den mit dem Coronavirus infizierten Patienten verstarben gestern 17.

Damit wurden insgesamt 30.789 Personen positiv getestet, im Schnitt der letzten 14 Tage entspricht das 27 von 100.000 Einwohnern. Betrachtet man die Infektionsrate pro 1000 Einwohner in den Landkreisen, führt noch immer mit großem Abstand Suceava mit 6,51 Fällen, an die zweite Stelle trat gestern Kronstadt/Brașov mit 3,49 Fällen, Vrancea rückte mit 3,45 Fällen an dritte Stelle. Die niedrigsten Infektionsraten verzeichnen Sathmar (0,24), Vâlcea (0,24) und Karasch-Severin (0,42).