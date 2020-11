Covid-19: Erneut über 10.000 Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) - Am Donnerstag wurden 10.142 positive Testergebnisse gezählt (35.762 Tests/28,36 Prozent positiv), und weitere 121 mit dem Coronavirus infizierte Menschen verstarben. Die Intensivstationen nähern sich mit 1152 belegten Betten ihrer Kapazitätsgrenze, insgesamt werden 12.852 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern behandelt.



Laut Angaben des Krisenstabs weist die höchste Inzidenzrate derzeit Hermannstadt/Sibiu mit 7,4 vor, über sechs liegen die Kreise Klausenburg/Cluj (6,99), Temesch/Timi{ (6,43) und Sălaj (6,34). Am wenigsten Neuinfektionen je 1000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen gab es in Vrancea (1,47), Olt (1,69) und Tulcea (1,7).



Landesweit befanden sich am Donnerstag 138.438 Menschen in häuslicher oder institutionalisierter Quarantäne bzw. Isolation.



Unter im Ausland ansässigen Rumänen und Rumäninnen haben sich seit Ausbruch der Pandemie 6862 Personen infiziert – die meisten in Deutschland (3018), Italien (1934) und Spanien (1253); 126 von ihnen verstarben.