Covid-19: Erneut weniger als 10.000 Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) – 9739 Neuinfektionen wurden am Mittwoch festgestellt (35.575 Tests/27,38 Prozent positiv). Die Anzahl der Covid-Patienten in den Spitälern reduzierte sich auf 13.402, 1205 werden intensivmedizinisch behandelt.



Zwischen dem 16. und 22. November wurden laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) 33,3 Prozent aller Neuinfektionen in Bukarest, Klausenburg, Konstanza, Jassy und Kronstadt registriert. In dieser Woche wurden 207.681 Tests durchgeführt, von denen 58.364 (28,1 Prozent) positiv waren. 29,2 Prozent aller Todesopfer meldeten im gleichen Zeitraum Bukarest, Konstanza, Prahova, Hermannstadt und Bihor. 83,5 Prozent von ihnen waren über 60 Jahre alt; 59,2 Prozent waren männlichen Geschlechts, und 95,3 Prozent litten an mindestens einer Vorerkrankung.



Laut Angaben des INSP wiesen die Kreise Hermannstadt (10,46) und Ilfov (10,34) am Mittwoch eine Inzidenzrate über 10 auf; unter drei beträgt sie in Gorj (2,03), Harghita (2,21) und Suceava (2,87).