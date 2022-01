Covid-19: Erster Kreis im roten Szenario

Bukarest (ADZ) – Laut Gesundheitsminister Alexandru Rafila steigt in kaum einem europäischen Land die Infektionsrate derzeit so schnell an wie in Rumänien: Seit Montag befindet sich der Landeskreis Klausenburg/Cluj mit einer Inzidenz von 3,44 Infizierten pro 1000 Einwohnern binnen 14 Tagen bereits wieder im roten Szenario. Es folgen zwölf Landeskreise im gelben Szenario, geführt von Bukarest (2,57), Kronstadt (2,31) und Ilfov (2,29).



Der Anstieg der fünften Welle ist auch an der Trendwende in den Spitälern sichtbar: Seit dem Wochenende steigt die Anzahl der infizierten Intensivpatienten wieder an. Am Montag wurden 2778 positiv Getestete stationär behandelt, 414 davon intensivmedizinisch. Gefährdet sind fast nur Personen, die sich nicht durch eine Impfung schützen: 93,47 Prozent der Intensivpatienten sind ungeimpft. Von allen in Krankenhäusern internierten Patienten sind 140 minderjährig, zehn davon werden auf Intensivstationen behandelt.