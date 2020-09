Covid-19: Erstmals über 40.000 aktive Fälle

Bukarest (ADZ) - Am Mittwoch wurden 1271 Neuinfektionen nachgewiesen (24.297 Tests/5,23 Prozent positiv) – damit stieg die Anzahl aktiver Fälle auf nunmehr 40.727. Während der ersten Phase der Pandemie im Frühjahr betrug die Höchstzahl aktiver Fälle 7734 (29. April).



Der landesweite Durchschnitt liegt aktuell bei 0,75 Fällen pro 1000 Einwohnern in zwei Wochen; die höchsten Werte verzeichnet dabei Brăila (1,32), Bukarest (1,19) und Bacău (1,1).



Laut neuesten Zahlen des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) wurden zwischen 31. August und 6. September 34,4 Prozent aller Fälle in Bacău, Bihor, Bukarest, Jassy/Iași und Prahova registriert, 31 Prozent der Todesopfer waren in Argeș, Jassy, Maramureș und Temesch/Timiș zu beklagen. Acht Kreise sowie Bukarest verzeichnen eine kumulierte Fallzahl von über 100 pro 100.000 Einwohnern (letzte Woche waren es sieben Kreise), 13 Kreise verzeichnen einen ansteigenden Trend (drei mehr als in der Vorwoche).