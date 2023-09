Covid-19 Fälle steigen wieder

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der Covid-19 Fälle verzeichnet derzeit einen signifikanten Anstieg, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. In der Woche vom 4. bis 10. September wurden 7171 Neuinfektionen registriert, im Vergleich zur Vorwoche mit nur 4772 Neuinfektionen. Vergangene Woche mussten 700 Patienten in Krankenhäusern behandelt werden, 47 davon auf der Intensivstation; 14 Personen verstarben. Bei 2271 der positiv getesteten Personen handelte es sich um Wiederinfizierte nach über 90 Tagen seit der Erstinfektion.