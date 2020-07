Covid-19: Fallzahlen steigen in 34 Landkreisen weiter an

Bukarest (ADZ) - Vom Montag auf Dienstag wurden 1151 Neuinfektionen registriert, 33 Covid-Kranke sind gestorben, 334 wurde als geheilt entlassen, 357 stehen unter Intensivtherapie. Die Zahl der aktiven Fälle beträgt 14.970, die bisherige Gesamtzahl 47.053 mit 2239 Toten.



Aus dem Wochenbericht des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit vom 20.-26. Juli geht hervor, dass 78,2 Prozent aller Covid-19-Toten über 60 Jahre alt waren und 94 Prozent Begleiterkrankungen aufwiesen. Die Sterblichkeit ist mit 59,7 Prozent für Männer deutlich höher. In 34 Kreisen zeigen die Fallzahlen einen steigenden Trend auf. 37,4 Prozent aller Fälle wurden in Bukarest (801 Neuinfektionen), Argeș (725) , Prahova (412), Kronstadt/Brașov (375) und Dâmbovița (331) registriert. Die Infektionsrate für Angestellte im Gesundheitswesen, die Covid-19 Patienten betreuen, ist hingegen gesunken, nur noch einer von 12 Fällen betrifft medizinisches Personal, in der ersten Juliwoche war es noch einer von 9.