Covid-19: Fast 20 Prozent mindestens einmal geimpft

Bukarest (ADZ) - Bis Donnerstagabend hatten 1.169.619 Personen eine, weitere 2.619.732 Personen auch die zweite Impfdosis bekommen – damit sind 19,62 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft, 13,58 Prozent davon bereits zweimal.



Am häufigsten kam der Impfstoff von BioNTech/Pfizer zum Einsatz (5.163.555 Dosen), gefolgt von AstraZeneca (671.669), Moderna (556.656) und Johnson&Johnson (17.203). In 134 Fällen werden derzeit Nebenwirkungen untersucht.



Am Freitag wurden 835 Neuinfektionen (34.499 Tests/2,42 Prozent positiv) registriert, damit steigt die Anzahl aller je nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Rumänien auf 1.070.605 Fälle. Von den Betroffenen verstarben 29.413 Personen, davon 105 am Freitag. Laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) waren 85,7 Prozent der Verstorbenen über 60 Jahre alt, 57,8 Prozent waren männlichen Geschlechts und 94,9 Prozent wiesen vorher gesundheitliche Beschwerden auf.