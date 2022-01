Covid-19: Fast 20.000 Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstag wurden 19.105 Neuinfektionen gemeldet – etwa 2500 mehr als am Vortag. Die rasant steigende Infektionsrate macht sich auch in den Spitälern bemerkbar, wo inzwischen 4945 infizierte Patienten behandelt werden (Vortag: 4534). Offiziell sind derzeit 98.012 aktive Fälle bekannt. 39 weitere Personen verstarben nach einer Infektion. Die Hälfte aller Landeskreise ist im roten Szenarium, die höchste Inzidenz verzeichnet Klausenburg/Cluj mit 10,58 Neuinfektionen je 1000 Einwohnern in 14 Tagen.