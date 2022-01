Covid-19: Fast 40 Prozent der Tests positiv

Bukarest (ADZ) - Am Montag wurden 20.131 Neuinfektionen gemeldet, da am Wochenende weniger Tests ausgewertet wurden. Die Rate positiver Tests lag mit 38,36 Prozent sehr hoch: Höher lag der Wert nur am 16. November 2020 mit 43,77 Prozent von 11.266 Tests (Montag: 52.482 Tests). 9781 Covid-Patienten mussten in den Spitälern behandelt werden, 901 mehr als am Vortag. 903 von ihnen bedürfen intensivmedizinischer Behandlung. Am Wochenende verstarben 123 infizierte Personen, weitere 41 Tote wurden am Montag gemeldet.