Covid-19: Fast 4000 neue Fälle binnen 24 Stunden

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstagmittag wurden 3923 Neuinfektionen registriert (36.847 Tests/10,65 Prozent positiv). 81 weitere Personen verstarben nach einer Infektion mit dem Coronavirus, die Anzahl der Infizierten in den Spitälern stieg weiter auf 7640. 985 dieser Patienten benötigen intensivmedizinische Behandlung.



Bis 24. Februar kamen 1.466.649 Impfdosen zum Einsatz, 611.553 Personen erhielten bereits die zweite Dosis. Am häufigsten wurde das Vakzin von Biontech/Pfizer verimpft (1.297.686), gefolgt von Astrazeneca (91.154) und Moderna (77.809). 674 Personen zeigten eine lokale Impfreaktion (Rötungen oder Schwellungen an der Einstichstelle), 4095 eine allgemeine Reaktion (Müdigkeit, Kopfschmerzen o. Ä.).



Laut Angaben des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit (INSP) wurde im Zeitraum 17. Januar – 21. Februar bei 446 Personen, die bereits die zweite Dosis erhalten hatte, eine Infektion festgestellt – das entspricht 0,08 Prozent der zweifach Geimpften.