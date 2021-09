Covid-19: Fast 4000 neue Fälle, fast 100 Tote

Bukarest (ADZ) – Am Dienstag wurden 3929 neue Infektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden festgestellt (47.449 Tests/8,28 Prozent positiv) – so viele wie zuletzt während des Abflauens der dritten Welle Anfang April. Im selben Zeitraum starben 96 infizierte Personen – noch in der Vorwoche wurden im Schnitt 37 Opfer pro Tag gezählt. In den Spitälern wurden 5622 infizierte Patienten behandelt, 155 davon minderjährig. Die Anzahl der Intensivpatienten beträgt 675, zehn davon sind Kinder und Jugendliche.