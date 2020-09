Covid-19: Fast 500 Intensivbetten belegt

Bukarest (ADZ) - Die seit Anfang September sinkende Anzahl an Intensivpatienten ist wieder stark angestiegen – Mittwoch waren 498 an Covid-19 Erkrankte betroffen. Insgesamt wurden 7061 Patienten in den Krankenhäusern behandelt, 47 mit dem Coronavirus infizierte Menschen verstarben Mittwoch. Damit steigt die Opferzahl auf insgesamt 4550.



Landesweit wurden gestern 1767 Neuinfektionen festgestellt (24.745 Tests/7,14 Prozent positiv), wobei die meisten Fälle in Bukarest (301 Fälle), Kronstadt/Brașov (97) und Jassy/Iași (93) gemeldet wurden. Betrachtet man die Fallzahlen der vergangenen beiden Wochen, so hatte ebenfalls Bukarest die höchste Zuwachsrate (2919 Fälle) an Infektionen, gefolgt von Jassy (897) und Prahova (745).



Wird die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen beiden Wochen in Relation gesetzt zur Anzahl der Einwohner, so steht an erster Stelle Vâlcea (1,4 Neuinfektionen je 1000 Einwohner), gefolgt von Bukarest (1,36) und Ilfov (1,18).