Covid-19: Fast 6500 positive Tests in 24 Stunden

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstag waren von 36.169 Corona-Tests 6481 positiv (17,92 Prozent), damit wurde zum ersten Mal die 6000-Marke überschritten – nachdem erst am 23. Oktober zum ersten Mal die 5000-Marke übertroffen wurde. In den Spitälern wurden 10.975 Covid-Patienten behandelt, davon 868 auf den Intensivstationen. 83 Personen, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren, verstarben in den vergangenen 24 Stunden – damit stieg deren Gesamtzahl auf 6764.



Laut Angaben des Krisenstabs verzeichnet momentan der Kreis Cluj mit 4,3 die höchste Inzidenzrate (Anzahl der Neuinfektionen pro 1000 Einwohnern binnen zwei Wochen), ebenfalls über 3 liegen Sălaj (4,11), Alba (3,8), Bukarest (3,69), Temesch/Timiș (3,61) und Harghita (3,32). Die niedrigsten Inzidenzraten dagegen verzeichneten am Donnerstag Olt (0,87), Tulcea (0,9) und Vrancea (0,92).



In den vergangenen 24 Stunden wurden die meisten Neuinfektionen in Bukarest (1129), Temesch (372) und Cluj (371) gemeldet.