Covid-19: Fast zehn Prozent von 33.000 Tests positiv

Bukarest (ADZ) – Am Mittwoch wurden 3174 Neuinfektionen gemeldet (33.000 Tests/9,56 Prozent positiv). In der Woche zwischen 18. und 25. Januar wurden laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) 35,4 Prozent aller Infektionen in Bukarest, Temesch/Timiș, Klausenburg/Cluj, Ilfov und Jassy/Iași registriert.



35 Prozent aller Todesfälle dieser Woche meldeten Bukarest, Konstanza, Suceava, Maramuresch und Temesch. 85 Prozent aller Personen, die seit Ausbruch der Pandemie nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstarben, waren über 60 Jahre alt, 60 Prozent von ihnen waren männlichen Geschlechts, und 95,1 Prozent litten an bekannten Vorerkrankungen. Von Dienstag auf Mittwoch verstarben weitere 77 infizierte Personen.



7839 infizierte Patienten befanden sich gestern in stationärer, davon 1025 Personen in intensivstationärer Behandlung. Die Anzahl der Angehörigen medizinischen Personals unter den Infizierten seit Ausbruch der Pandemie bleibt mit einem von 66 weiter gleich hoch.