Covid-19 fordert bisher 1210 Todesopfer

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der Todesfälle unter an Covid-19 erkrankten Patienten ist am Dienstag auf 1210 gestiegen. Wie der Krisenstab bekannt gab, wurden seit Montag 146 neue Infektionen bestätigt, die Gesamtzahl ist auf 18.429 gestiegen, 11.874 gelten als geheilt. Die aktiven Fälle sind auf 5345 gesunken, auf Intensivstationen waren Dienstagmittag 181 Patienten interniert. Bisher wurden 385.728 Tests durchgeführt, 8537 davon in den letzten 24 Stunden. In Quarantäne befanden sich Dienstagmittag 5287 Personen, wei-tere 75.782 in häuslicher Isolation.



Bei Angestellten im Gesundheitswesen gab es bisher laut der Gewerkschaft „Solidaritatea Sanitară“ 2854 Infektionen und 17 Todesfälle. Das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit (INSP) gab in einem Wochenrückblick am Montag bekannt, dass eine von sechs Erkrankungen beim Gesundheitspersonal festgestellt wurde. Von den bis zum 24. Mai registrierten Todesfällen waren 76,4 Prozent über 60 Jahre alte Personen und 90,7 Prozent hatten mindestens eine Begleiterkrankung.