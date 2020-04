Covid-19 fordert bisher 257 Leben – Minister erwartet schwierige Wochen

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der Todesfälle unter am neuartigen Coronavirus erkrankten Personen ist auf 257 gestiegen. Dies gab der Krisenstab am Freitagmittag bekannt. Es gab 265 Neuerkrankungen, insgesamt sind nun 5467 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden, 729 sind geheilt. Auf Intensivstationen sind landesweit 183 Patienten interniert, 25.226 Personen befinden sich in Quarantäne und weitere 77.317 in häuslicher Isolation. Von Donnerstag auf Freitag ist die Zahl der durchgeführten Tests von 51.802 auf 55.430 gestiegen.



Die meisten Erkrankungen gab es bisher im Kreis Suceava (1529), gefolgt von Bukarest (688), Temesch (259), Neamț (234), Hunedoara (227), Kronstadt/Brașov (190), Galați (182), Arad (179), Mureș (161) und Klausenburg/Cluj (152). Im Kreis Hermannstadt/Sibiu wurden 94 Fälle verzeichnet, in Ialomița 85, in Sathmar 30. Im Ausland wurden bisher 684 rumänische Staatsbürger mit einer Covid-19-Erkrankung bestätigt, die meisten in Italien (418) und Spanien (196), Todesfälle gab es bisher 42.



Gesundheitsminister Nelu Tătaru erklärte in einem Gespräch beim Fernsehsender Digi24 am Donnerstag, dass weiterhin von einer Spitze von rund 10.000 bis 12.000 Erkrankungen ausgegangen werde, es folgen zwei schwierige Wochen. Den Gipfel erwartet er um den 25. April. Auf Intensivstationen gibt es landesweit 1723 Betten, die vollständig mit Beatmungsgeräten ausgerüstet sind, nur ein kleiner Teil davon sei zurzeit belegt, so Tătaru.