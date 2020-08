Covid-19: Höchste Anzahl an Todesopfern in 24 Stunden

Bukarest (ADZ) - Während die Anzahl täglich festgestellter Neuinfektionen nicht mehr so rasant anzusteigen scheint wie in den letzten Wochen (Dienstag waren von 20.479 Tests 5,18 Prozent positiv, das entspricht 1060 Neuinfektionen), wurde mit 58 registrierten Todesopfern binnen 24 Stunden ein neuer Höchstwert erreicht.



Zwei der Verstorbenen waren zwischen 20 und 29 Jahre alt, eine zwischen 30 und 39, vier zwischen 40 und 49, zehn zwischen 50 und 59. Im Alter von 60 bis 69 Jahren befanden sich 11 der Todesopfer, 20 waren zwischen 70 und 79 Jahre alt, weitere zehn hatten das 80. Lebensjahr überschritten.



Laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) wurden in der Woche von 17. bis 23. August 30,9 Prozent aller Todesfälle in Bukarest, Bihor, Argeș, Buzău und Jassy/Iași registriert. In neun Kreisen wurde ein ansteigender Trend verzeichnet – in der Woche vom 20. bis 26. Juli waren noch 34 Kreise und die Hauptstadt betroffen gewesen.