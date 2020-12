Covid-19: Höchste Inzidenzrate in Ilfov

Bukarest (ADZ) - Nur 2489 Neuinfektionen wurden von Sonntag auf Montag festgestellt, doch dies bei nur 7116 Tests und einer Positiv-Rate von 34 Prozent. Im Vergleich dazu waren es am Samstag noch 5158 Neuinfektionen (25.826 Tests, 19,97 Prozent positiv), am Sonntag 3350 (12.293 Tests, 27,35 Prozent positiv). Die meisten Neuinfektionen zählt nach wie vor Bukarest mit 341 Fällen am Montag, 600 am Sonntag und 1167 am Samstag. Sălaj ist der erste Landkreis, in dem seit Montag kein einziger neuer Fall verzeichnet wurde.



Landesweit gibt es 77.496 aktive Fälle, davon werden 11.430 in Krankenhäusern behandelt, die Anzahl der Intensivpatienten ist mit 1255 immer noch sehr hoch. Verstorben sind am Wochenende 237 Patienten, am Montag 87.

Die Inzidenzrate führt jetzt Ilfov mit 6,73 Fällen (pro 1000 Einwohnern kumuliert über 14 Tage) vor der Hauptstadt Bukarest mit 6,03 und Konstanza (4,97), gefolgt von Klausenburg/Cluj (4,56), Kronstadt/Brașov (4,59) und Temesch/Timiș (4,02).