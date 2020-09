Covid-19: Höchstzahl an Toten und Intensivpatienten

Bukarest (ADZ) - Von Montag auf Dienstag wurden landesweit 22.326 Corona-Tests vorgenommen, von denen 1053 (4,72 Prozent) positiv waren – damit stieg die Anzahl aktiver Fälle auf 35.283. Im gleichen Zeitraum verstarben 60 Patienten mit einer Coronavirus-Infektion, die Gesamtzahl der Todesopfer stieg damit auf 3681.



Auch die Anzahl der Infizierten, die intensivmedizinischer Betreuung bedürfen, stieg auf einen neuen Höchstwert von 522. Unter dem medizinischen Personal wurden inzwischen insgesamt 5069 Infektionen nachgewiesen, von denen 30 tödlich verliefen.



Im Ausland infizierten sich bislang 6590 rumänische Staatsbürger mit dem Virus – die meisten in Deutschland (2935), Italien (1898) und Spanien (1253). Von ihnen verstarben 126, davon 43 in Großbritannien, 31 in Italien und 19 in Frankreich, die übrigen in Deutschland (14), Spanien (11), Belgien (2) sowie je eine Person in Brasilien, Griechenland, der Republik Kongo, Schweden, der Schweiz und den USA.