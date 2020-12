Covid-19: Ilfov führt Inzidenzrate immer noch an

Bukarest (ADZ) – Endlich zeigen die Pandemiebekämpfungsmaßnahmen in Bukarest Erfolg: die Inzidenzrate sank in den letzten Tagen auf 4,09 Fälle pro 1000 Einwohner kumuliert in 14 Tagen. Nach wie vor hoch ist sie mit 5,37 für Ilfov. Insgesamt liegen jedoch nur noch 6 Kreise über 3. Die allgemeine Kurve der Neuinfektionen setzte ihren Abwärtstrend auch während der Weihnachtsfeiertage fort. Allerdings wurde auch deutlich weniger getestet: Waren es am 24. Dezember noch 32.914 Tests mit 13 Prozent positiven Ergebnissen, so waren am 25., 26. und 27. Dezember jeweils 22,6 (16.862 Tests), 31,9 (4352) und 26,3 Prozent (7783).



Am 28. Dezember wurden 2620 Neuinfektionen bei 7148 Tests verzeichnet, die meisten davon in Bukarest (958), gefolgt von Konstanza (166) und Temesch (97). Von 59.754 aktiven Fällen wurden am 28. Dezember 9957 in Krankenhäusern behandelt, davon 1197 auf Intensivstationen. Vom 24. bis 27. Dezember starben 464 Menschen, am 28. waren es 104.