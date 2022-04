Covid-19-Impfung ab Juli nur bei Hausärzten

Bukarest (ADZ) – Die Corona-Schutzimpfungen werden ab dem 1. Juli nur noch von den Hausärzten verabreicht, hat die Regierung in einer Eilverordnung am Donnerstag bestimmt. Ebenfalls soll für die Drittimpfung eine Prämie im Wert von 100 Lei als Lebensmittelgutscheine erteilt werden. Der Gesundheitszustand von Covid-19-Patienten ist weiterhin von Hausärzten zu überwachen. Die Covid-19-Abteilungen der Krankenhäuser bleiben bestehen, jedoch sollen bis September vorpandemische Arbeitsbedingungen in den Hospitälern hergestellt werden.