Covid-19: In 27 Kreisen steigt Inzidenz weiter

Bukarest (ADZ) – Die landesweite Inzidenz lag am Freitag bei 10,14 Neuinfektionen je 1000 Einwohner in 14 Tagen; die Spitzenwerte verzeichnen Ilfov (16,61) und Bukarest (15,25), gefolgt von 12,07 in Prahova. Ebenfalls über 10 liegen Alba, Arad, Kronstadt/Brașov und Konstanza. Alle Landkreise sind im roten Szenarium.



Am Freitag wurden 12.474 Neuinfektionen gemeldet, ihre Anzahl scheint weiter zu sinken. Die Anzahl der Toten lag mit 481 weiter hoch, die Anzahl der Intensivpatienten sank leicht auf 1875.