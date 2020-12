Covid-19: Infektionszahlen bleiben hoch in Bukarest

Bukarest (ADZ) – Die Zahl der Neuinfektionen in Bukarest bleibt hoch: Mit 1946 Fällen von Dienstag auf Mittwoch führt die Hauptstadt vor Konstanza mit 520 Neuinfektionen und Klausenburg (366). Landesweit wurden 7365 Neuinfektionen gezählt, von 31.458 Tests waren 23,4 Prozent positiv. In Krankenhäusern interniert sind 12.430 Patienten, 1271 davon auf Intensivstationen. Auch die Todesrate bleibt nach wie vor hoch: 161 Personen verstarben im genannten Zeitraum.



Was die Inzidenzwerte (Infektionen pro 1000 Einwohnern kumuliert über 14 Tage) betrifft, liegt Bukarest mit 6,77 direkt hinter Konstanza, das die Liste mit 7,09 anführt. An dritter Stelle liegt Ilfov mit einem Inzidenzwert von 6,14. Die niedrigsten Inzidenzwerte – unter 2 – verzeichneten Gorj, Harghita und Olt. 24 Landkreise liegen unter einem Inzidenzwert von 3. Die hier genannten offiziellen Inzidenzwerte des INSP unterscheiden sich von den Berechnungen auf Basis der Bevölkerungszahlen des INS.