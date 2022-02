Covid-19: Inzidenz in Klausenburg über 36

Bukarest (ADZ) – In der Stadt Klausenburg/Cluj-Napoca ist die Inzidenz am Montag auf 36,24 Neuinfektionen je 1000 Einwohner in 14 Tagen gestiegen, im Landkreis beträgt sie 28,43. Die landesweite Inzidenz stieg auf 18,91. Am Montag wurden 16.959 Neuinfektionen gemeldet, die Rate positiver Tests entsprach mit 32,25 Prozent der von vergangener Woche.

In den Spitälern werden 11.884 infizierte Patienten behandelt, (724 mehr als am Vortag), davon 1102 auf den Intensivstationen (37 mehr als am Vortag). Von Samstag bis Montag verstarben 264 Personen.