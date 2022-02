Covid-19: Inzidenz sinkt in allen Kreisen

Bukarest (ADZ) – Die landesweite Inzidenz liegt derzeit bei 13,57, am höchsten liegt sie weiterhin in Bukarest mit 30,15 Neuinfektionen in 14 Tagen je 1000 Einwohner. Am Dienstag wurden 14.775 Neuinfektionen gemeldet. Auf den Intensivstationen werden derzeit 1063 Patienten Covid-Patienten behandelt (38 weniger als am Vortag), insgesamt sind 8915 infizierte Patienten in den Kliniken (649 weniger). 532 von ihnen sind minderjährig. 215 Todesopfer wurden gemeldet, von denen acht bereits vorher verstorben waren.