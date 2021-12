Covid-19: Inzidenz steigt wieder, Impfrate sinkt weiter

Bukarest (ADZ) - Nachdem die Inzidenz seit Oktober stetig gesunken ist, steigt sie nun in Bukarest und sieben weiteren Kreisen wieder an. Am höchsten liegt sie derzeit in Arad (1,21).



Über die Feiertage verstarben 84 infizierte Personen, am Montag wurden weitere 24 Opfer sowie 566 Neuinfektionen gezählt.



Von denjenigen, die sich zwischen 13. und 19. Dezember infiziert hatten, waren laut Wochenbericht des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) 71,6 Prozent nicht geimpft, ebensowenig 86,1 Prozent der Verstorbenen. Von denen, die trotz Impfung infiziert wurden, ließ sich die Mehrheit vor über sechs Monaten oder erst kürzlich impfen, sodass der Schutz nicht mehr bzw. noch nicht gegeben war.



Derzeit sind 40,99 Prozent der Bevölkerung zweifach geimpft, nur 10,15 Prozent sind auch durch Booster geschützt. Eine rasche Steigerung dieser Zahlen ist nicht zu erwarten: Am 25. Dezember ließen sich 1477 Personen impfen – ein neuer Negativrekord.