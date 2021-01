Covid-19: Jede sechste Neuinfektion in Bukarest

Bukarest (ADZ) - Ilfov, Bukarest und Temesch halten sich mit 4,12 bzw. 3,62 und 3,31 Infizierten pro 1000 Einwohnern kumuliert über 14 Tage hartnäckig an der Spitze der Inzidenzwerte der Kreise. Mit Klausenburg/Cluj (3,09) liegen somit vier Kreise im „roten Szenario“ über 3. Von 42 Kreisen sind 15 im „gelben Szenario“ zwischen 2 und 3. Die geringsten Inzidenzen weisen Harghita (0,46), Vrancea (0,48) und Gorj (0,58) auf.



Am Mittwoch wurden 5719 Neuinfektionen gemeldet, davon 944 in Bukarest, 385 in Temesch und 358 in Jassy. Der Kreis mit den wenigsten Neuinfektionen war Gorj (20).



Am Mittwoch gab es 50.944 aktive Fälle, 8847 Personen wurden in Krankenhäusern behandelt, davon 1070 auf Intensivstationen, 121 Menschen verstarben.



Seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember 2020 bis zum 5. Januar wurden 41.609 Bürger bzw. 0,22 Prozent der Bevölkerung mit dem Pfizer-Biontech Impfstoff (erste Dosis) geimpft. Bei136 Personen traten geringfügige Nebenwirkungen auf.