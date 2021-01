Covid-19: Jeder sechste Test ist positiv

Bukarest (ADZ) - Aufgrund der verschärften Kriterien für einen Covid-19 Verdachtsfall mit Verpflichtung zum Test wurden in den letzten vier Tagen deutlich mehr Tests durchgeführt. Von täglich rund 30.000 Tests waren 15-16 Prozent positiv. Am 8. Januar wurden 4841 Neuinfektionen registriert, davon 865 in Bukarest, gefolgt von 306 in Temesch und 290 in Ilfov. Von 52.286 aktiven Fällen werden 8727 in Krankenhäusern behandelt, davon 1100 auf Intensivstationen, 96 Menschen sind verstorben. Jeder 51. Infizierte gehört dem medizinischen Personal an. Derzeit sind 5,1 Prozent der medizinischen Angestellten, die Covid-19-Patienten betreuen, infiziert.



Bis Donnerstag wurden landesweit insgesamt 76.400 Personen (0,4 Prozent der Bevölkerung) mit der ersten Dosis des Pfizer-Biontech Vakzins geimpft. In 264 Fällen gab es leichte Nebenwirkungen: 119 Fälle mit schmerzender Einstichstelle, 145 mit Fieber, Kopf- oder Muskelschmerzen, Müdigkeit oder allergischem Ausschlag.