Covid-19: Jeder Zehnte in Bukarest war infiziert

Bukarest (ADZ) – Knapp über 10 Prozent der Bewohner Bukarests haben sich nach offiziellen Angaben seit Ausbruch der Pandemie infiziert – so viele wie nirgends sonst. Am wenigsten Infektionen verzeichnete der Kreis Harghita mit 2,74 Prozent. Die landesweite Inzidenz lag am Freitag bei 0,24 Infektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen.

In der Woche vom 24. bis 30. Mai wurden 2041 Neuinfektionen gemeldet, wobei 1,1 Prozent der 185.334 Tests positiv waren – so niedrig war der Prozentsatz seit einem Jahr nicht mehr gewesen.

In derselben Woche verstarben 277 Personen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, bis Freitag wurden insgesamt 30.612 Tote gezählt. In den Spitälern wurden 1829 mit dem Coronavirus infizierte Personen behandelt, davon 341 auf den Intensivstationen.

Bis Donnerstag hatten 716.492 Personen (22,67 Prozent der Bevölkerung) die erste Dosis eines Vakzins erhalten, weitere 3.663.042 Personen (19,01 Prozent) sind bereits vollständig geimpft.