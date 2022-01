Covid-19: Landesweite Inzidenz erreicht 2,14

Bukarest (ADZ) – Die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus wurde inzwischen neben der Hauptstadt in 30 Landkreisen nachgewiesen, so das Nationale Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP). Bis 9. Januar wurden 295 Fälle gemeldet, nur 28 Prozent der Infizierten waren aus dem Ausland zurückgekehrt.



8600 Neuinfektionen wurden am Mittwoch nachgewiesen, etwas weniger als am Vortag (8861 Fälle). Dies resultiert daraus, dass weniger Tests vorgenommen wurden (61.677 statt 73.526) – die Rate positiver Tests ist aber angestiegen, von 12,05 am Dienstag auf 13,94 Prozent am Mittwoch.



Die landesweite Inzidenz ist auf 2,14 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen gestiegen, vier Kreise befinden sich im roten Szenario. Vor einer Woche, am 5. Januar, waren noch alle Kreise im grünen Szenario, die landesweite Inzidenz lag bei 0,67. Gesundheitsminister Alexandru Rafila gab bekannt, dass keine weiteren Maßnahmen gegen die Ausbreitung geplant seien.