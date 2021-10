Covid-19: Landesweite Inzidenz liegt über vier

Bukarest (ADZ) – Die landesweite Inzidenz ist auf 4,37 Neuinfektionen je 1000 Einwohner in 24 Stunden angestiegen. In der grünen Zone befinden sich noch Harghita (1,24), Covasna (1,44), Mureș (1,88), Tulcea (1,89) und Dâmbovița (1,95).



Die Anzahl der Neuinfektionen bleibt im fünfstelligen Bereich – am Freitag wurden 10.887 Fälle gemeldet. In den Spitälern werden 12.592 infizierte Patienten behandelt (373 Minderjährige), davon 1391 intensivmedizinisch. Von den 169 Covid-Toten waren 158 nicht geimpft.