Covid-19: Leichter Rückgang der Neuinfektionen merkbar

Bukarest (ADZ) – In der Vorwoche (5. bis 11. April) wurden 31.792 Fälle gemeldet, von den 228.780 Tests waren 13,9 Prozent positiv – im Vergleich zu den drei vorherigen Wochen gingen die Zahlen leicht zurück. Laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) wurden 38,4 Prozent dieser Fälle in Bukarest, Klausenburg/Cluj, Ilfov, Temesch/Timiş und Konstanza registriert.



Am Freitag wurden 3264 Neuinfektionen gemeldet (36.468 Tests/8,96 Prozent positiv), damit stieg die Anzahl aller je registrierten Fälle auf 1.023.565. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 7.847.540 Tests vorgenommen, von denen 13,04 Prozent positiv waren. Einer von 71 Fällen betraf eine im medizinischen Bereich tätige Person.



Weitere 137 Personen verstarben am Freitag nach einer Infektion mit dem Coronavirus und 1493 Personen mussten intensivmedizinisch behandelt werden. Insgesamt befanden sich 12.887 positiv getestete Personen in stationärer Behandlung.